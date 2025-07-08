أوكرانيا تبحث استبدال سفيرتها في واشنطن

ذكرت «بلومبرغ نيوز»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناقش استبدال سفيرة بلاده إلى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي. وقال زيلينسكي إن محادثته مع ترامب كانت الأفضل «والأكثر إثماراً»، التي أجراها حتى اليوم، وأضاف أنهما ناقشا «العديد من الأمور الأخرى المهمة».

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على تعليق خارج ساعات العمل الرسمية، ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق بعد من تقرير «بلومبرغ».

وأصدر زيلينسكي تعليماته لوزارة الخارجية بمناقشة تعيين سفير أوكرانيا الجديد مع الجانب الأميركي.