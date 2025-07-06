الرئيس الأميركي يوقع قانون الميزانية السنوية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، قانون الميزانية السنوية، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، تزامناً مع الذكرى 249 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.

ويتضمن القانون زيادة في الإنفاق العسكري، وتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، وتخصيص تمويل لترحيل المهاجرين غير النظاميين. في المقابل، ينص القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، والحد من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكيد» المخصص لمحدودي الدخل، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية أن يفقد نحو 17 مليون شخص تأمينهم الصحي نتيجة لذلك.

ووصف الرئيس الأميركي القانون بأنه إنجاز كبير.