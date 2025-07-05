بكين تؤكد رفع واشنطن بعض القيود عن صادراتها

أعلنت الصين، أمس، أن الولايات المتحدة خففت بعض القيود المفروضة على صادراتها، عملاً باتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي في لندن لتسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن «الطرفين يعملان سريعاً على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمد في لندن».

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أزالت «سلسلة من التدابير التقييدية بحق الصين»، في خطوة أبلغت بكين بتفاصيلها.

وأكّدت الوزارة أن «إطار لندن تم التوصل إليه بمشقة»، محذرة من أنه «لا طائل من الابتزاز والإكراه».