ميرتس يحذر من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا، داعياً إلى بذل جهود أكبر في الدفاع.

وخلال زيارته لقيادة العمليات في الجيش الألماني في شفيلوفزيه، أشار ميرتس أمس، إلى العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وقال: «يجب ألا نعتبر أمننا أمراً مسلماً به. علينا بذل مزيد من الجهود لضمان أن نعيش في حرية وسلام وأمن». وتتولى قيادة العمليات مسؤولية التخطيط والقيادة والتقييم العملياتي داخل ألمانيا لجميع أفرع الجيش الأربعة: القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهذه القيادة العملياتية معنية بالمهام الخارجية، كما أنها نقطة الاتصال المركزية للسلطات الوطنية، وكذلك لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والقوات المسلحة الصديقة.

وأعرب ميرتس عن شكره للجنود على خدمتهم، وقال: «أريد إظهار وتقدير قيمة عمل الجنود في بلدنا»، مضيفاً أن قيادة العمليات «توفر التخطيط والقيادة من مصدر واحد، وتؤدي ذلك باحترافية عالية». وقال: «هنا ينبض قلب العمليات للجيش الألماني، قلب القوات».