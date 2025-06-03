رئيس تشيلي يعتزم تحويل مركز احتجاز من حقبة الديكتاتورية إلى سجن عادي

أعلن رئيس تشيلي، غابرييل بوريتش، أن مركز احتجاز خاص، يضم سجناء مدانين بانتهاك حقوق الإنسان خلال حقبة الديكتاتورية العسكرية لأوغوستو بينوشيه، بين عامَي 1973 و1990، سيتم تحويله إلى سجن عادي.

ويضم سجن «بونتا بوكو»، شمال العاصمة سانتياغو، نحو 100 من مسؤولي فترة الديكتاتورية العسكرية السابقين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، لكنهم يقضون أيامهم في ظروف أفضل من بقية نزلاء السجون في تشيلي، وقال بوريتش في كلمة أمام الكونغرس: «من وجهة نظري لا مبرر لهذا الامتياز».

وأمر الرئيس اليساري وزارة العدل بتحويل «بونتا بوكو» إلى سجن عام يسمح بفصل الأشخاص، وفقاً لمتطلبات خدمة السجون الوطنية، وقال وزير العدل، خايمي غاياردو، إن القرار بشأن من سيبقى ومن سيتم نقله إلى مكان آخر سيكون «قراراً فنياً لقوات الدرك التشيلية».

ودعت جماعات حقوق الإنسان لسنوات إلى إغلاق «بونتا بوكو» ودمج نزلائه في مرافق إصلاحية أخرى.

وفي آخر يوم لها في منصبها عام 2018، أمرت الرئيسة ميشيل باشليه، بإغلاق «بونتا بوكو»، لكن وزيرة العدل في حكومتها آنذاك رفضت الامتثال بدعوى وجود عيب في المرسوم.

كما أعلن بوريتش أن أمر مصادرة مستعمرة «كولونيا ديغنيداد» السابقة في جنوب تشيلي - التي بنيت على الطراز الألماني، ومارست فيها طائفة دينية عمليات تعذيب وقتل للمعارضين في ظل ديكتاتورية بينوشيه - سيتم تنفيذه في يونيو.