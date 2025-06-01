استياء صيني من مقارنة تايوان بأوكرانيا

نددت الصين أمس، بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شبه الوضع في أوكرانيا بوضع تايوان التي يخشى الغربيون من أن تُقدم بكين على غزوها.

وأعلنت السفارة الصينية في سنغافورة، حيث أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحاته، أن «مقارنة ملف تايوان بالنزاع في أوكرانيا أمر غير مقبول. فالملفان مختلفان ولا يمكن المقارنة بينهما بتاتاً». وفي افتتاح منتدى «حوار شانغريلا للدفاع والأمن»، قال ماكرون مساء الجمعة: «إن غزو الصين لتايوان يمكن مقارنته بغزو روسيا لأوكرانيا».

وتساءل من على منصة المنتدى: «إذا اعتبرنا أنه يُمكن السماح لروسيا بالاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا من دون قيد أو شرط، ومن دون أي رد من النظام العالمي، فماذا سنقول عما قد يحدث في تايوان؟».