اتفاق جنيف التجاري بين الصين وأميركا.. المصالح الاقتصادية تتغلب على السياسية

أدت المفاوضات الأميركية الصينية في جنيف إلى تهدئة دراماتيكية للتوترات التجارية بين الجانبين، ما خفف من وطأة الضغوط على الأسواق العالمية المتعثرة.

وأعلن الجانبان، الإثنين الماضي، توصلهما إلى اتفاق لإلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما يُخفض أيضاً معدلات التعريفات الجمركية الصينية على السلع الأميركية إلى 10%، ومعدلات التعريفات الأميركية على السلع الصينية إلى 30%.

لكن لايزال من غير الواضح إلى متى سيصمد هذا الاتفاق التجاري، وما إذا كان مقدمة لعلاقة أكثر استقراراً بين الولايات المتحدة والصين، أم أنه مجرد هدوء مؤقت في بحر عاصف.

فقد فاجأت سرعة إنجاز الاتفاق العديد من المراقبين الذين توقعوا ألا تُثمر المحادثات كثيراً، نظراً للتوتر السياسي بين قادة الجانبين وحرصهما على الحفاظ على ماء الوجه. لكن يبدو أن أجواء ودية مفاجئة وروحاً ودية متبادلة قد أسهمت في نجاح الاتفاق وسرعته.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، إن «العديد من المفاوضات الرئيسة جرت في الهواء الطلق تحت شجرة كبيرة جميلة على مجموعة من الأرائك»، مضيفاً: «هذا الوضع سمح لنا بتطوير علاقات شخصية مع نظرائنا، وأدى إلى النتيجة الناجحة التي توصلنا إليها».

عامل مؤثر

ربما كان طقس الربيع في سويسرا عاملاً مؤثراً، غير أنه ربما كان النهج الشخصي الجديد نسبياً للجانب الصيني عاملاً مؤثراً أيضاً.

وكما تشير الخبيرة الاقتصادية ليزي لي، فقد بذل المسؤولون الصينيون جهوداً متضافرة أخيراً للتحدث كـ«إنسان» على حد وصفها.

وذكرت أن ذلك تجلى في كل من الاتصالات الرسمية وفي سلوك شخصيات رئيسة مثل نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، الذي قالت إنه تبنى نبرة «أكثر استجابة وأقل صرامة».

وقد لاقى هذا استحساناً لدى الجانب الأميركي، حيث يبدو أن شخصيات متشددة مثل مستشار البيت الأبيض، بيتر نافارو، مهمشة في الوقت الحالي على الرغم من أنه في ظل إدارة دوارة كإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا أحد يعلم من سيتولى السلطة الأسبوع المقبل.

وركز العديد من المراقبين بدلاً من ذلك على سؤال: من الذي تراجع أولاً؟ وكان الجواب من وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز إلى مراسلي «فوكس نيوز»: هو ترامب. وفي ذلك بعض الحقيقة نظراً لأنه هو من بدأ الحرب التجارية، والتي ثبت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.

انتصار

في هذه الأثناء عزّى صقور الصين الذين كانوا يأملون في فك الارتباط الكامل أنفسهم بفكرة أن مفاوضات ترامب المتقلبة كانت مثالاً ناجحاً على تطبيق نظرية الرجل المجنون، كما صورت الصين خفض التصعيد على أنه انتصار، حيث أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن «التنمر والاستبداد لن يؤديا إلا إلى العزلة الذاتية».

ومع ذلك ربما تعرّض المسؤولون الصينيون لضغوط مماثلة من المصانع المغلقة والمصدرين المرعوبين، تماماً كما تعرّض ترامب لضغوط من تراجع استطلاعات الرأي ومستشاريه التجاريين.

وفي النهاية قد يكون من الأفضل اعتبار هذا تراجعاً متبادلاً عن معركة بالأسلحة النارية بدلاً من أن يكون غض الطرف من أي من الجانبين.

تساؤلات

لكن تبقى تساؤلات حول ما سيحدث لاحقاً: هل سيسعى مستشارون، مثل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى إعفاءات جمركية رئيسة، ويهدفون إلى تهدئة الحرب التجارية تماماً؟ هل سيفرض ترامب تعريفات جمركية جديدة (وربما بسقف أقل) خلال 90 يوماً، أم أن الأسواق محقة في اعتبار التوقف مؤقتاً يعني إلى أجل غير مسمى؟

وبالنسبة لمعظم الأميركيين، قد يكون السؤال الأهم هو ما إذا كانت المصانع الصينية ستتجه نحو الأسواق الأميركية مجدداً.

ولايزال المصدرون الصينيون يرغبون في هذا الوصول، وقد يعتبرون زيادات الأسعار بنسبة 30% أمراً سيتقبله المستهلكون كلياً أو جزئياً، مع أنهم يتطلعون بالفعل إلى الأسواق المحلية والدولية كبدائل.

الإعفاء البريدي

وعلى الرغم من تخفيضات التعريفات الجمركية المتفق عليها بين الولايات المتحدة والصين، لايزال الإعفاء البريدي «دي ميميس» للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أميركي غير وارد، فقد خفضت الولايات المتحدة النسبة المفروضة على هذه الطرود من 120% إلى 54%، وهو تحسن ملحوظ، لكنه لايزال أعلى بكثير من النسبة المفروضة على الواردات العادية. وسمح «دي ميميس» لتطبيقي التجارة الإلكترونية «شين» و«تيمو» بتحقيق شعبية هائلة في الولايات المتحدة، وتحاول الشركتان الآن تعويض ذلك باستيراد كميات أكبر من المنتجات الرائجة إلى مستودعاتهما في الولايات المتحدة، إلا أن المستهلكين ذوي الدخل المحدود، على وجه الخصوص، لايزالون يعانون من آثار هذا القرار، ويتطلعون إلى تطبيقات صينية أخرى كحل مؤقت.

عن «الإيكونوميست»

. المسؤولون الصينيون تعرضوا لضغوط من المصنعين والمصدرين.

. واشنطن وبكين اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً.