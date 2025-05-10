تراجع الصادرات الصينية إلى أميركا 17.6% في شهر

أظهرت بيانات رسمية صينية، أمس، أن صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة تراجعت بنسبة 17.6% خلال أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي، في وقت تدور فيه حرب تجارية عالية المخاطر بين واشنطن وبكين.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في أبريل، مقابل 40.1 مليار دولار في مارس، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية عالية على الصين، وصلت إلى 145%.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى جانب تدابير أخرى طالت شركات أميركية.