رواندا وجهة محتملة لـ «المرحّلين» من أميركا

قال وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، عبر التلفزيون، في وقت متأخر أول من أمس، إن رواندا في المراحل الأولى من محادثات لاستقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وجعلت رواندا في السنوات الماضية نفسها وجهةً للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في إبعادهم، ووقّعت اتفاقية مع بريطانيا عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء من المملكة المتحدة، قبل أن يتم إلغاء الاتفاقية العام الماضي.

وقال ندوهونجيريهي في مقابلة مع تلفزيون رواندا الحكومي: «نخوض مناقشات مع الولايات المتحدة، لكن لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا أن نقول فيها بالضبط كيف ستسير الأمور».