ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو

أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي، أمس، أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم في السنوات المقبلة، خلال مارس، وذلك قبل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على معظم الدول، ما أشعل فتيل حرب تجارية عالمية قد تقوض النمو الاقتصادي.

وذكر البنك استناداً إلى مسح شارك فيه 19 ألف مستهلك في 11 دولة بمنطقة اليورو، أن من المتوقع بلوغ معدل التضخم، خلال الـ12 شهراً المقبلة، 2.9%، ارتفاعاً من 2.6% في استطلاع الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعات معدل التضخم، للسنوات الثلاث المقبلة، ارتفعت إلى 2.5% من 2.4%.