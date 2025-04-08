تخفيف حكم روسي بحق جندي أميركي

ذكرت وكالات أنباء روسية، أمس، أن محكمة روسية خففت بمقدار سبعة أشهر عقوبة السجن التي كانت مفروضة في الأصل على جندي أميركي لتهديده بقتل صديقته وسرقتها، ويمثل الجندي الأميركي، جوردون بلاك، الذي تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه سرقة، أمام المحكمة بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، منذ السادس من يونيو من العام الماضي.

وأُلقي القبض على بلاك أثناء زيارته لألكسندرا فاشوك، وهي امرأة روسية كان قد تعرف إليها أثناء عمله في كوريا الجنوبية، واتهمته بسرقة نحو 118 دولاراً والاعتداء عليها جسدياً بعد شجار. أ.ف.ب