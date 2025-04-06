«نيسان» تدرس نقل بعض عمليات الإنتاج إلى أميركا

ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية، أمس، أن شركة «نيسان موتور» اليابانية تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير.

وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في مقاطعة «فوكوكا» جنوب غرب اليابان، ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز «روج» إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير، دون ذكر مصدر معلوماته. وأضاف التقرير أن سيارة «روج» الرياضية، وهي طراز رئيس في السوق الأميركية، تنتجها «نيسان» حالياً في «فوكوكا» والولايات المتحدة.