الدنمارك تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية

ردّت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، على ادعاء نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأن الدنمارك لا تبذل جهوداً كافية للدفاع في القطب الشمالي، بوصف بلادها بأنها «حليف جيد وقوي».

وأضافت، بعد خطاب فانس، أن الدنمارك تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك نشر سفن جديدة وطائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي.

وباعتبار غرينلاند جزءاً من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكدت أيضاً على المسؤولية الجماعية للحلف في الدفاع عن القطب الشمالي، رداً على التهديد الروسي.