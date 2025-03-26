الصين تفرج عن 5 موظفين في شركة أميركية

أفرجت الصين عن خمسة موظفين من شركة أميركية للتدقيق بالحسابات، كانوا موقوفين منذ أكثر من سنتين، على خلفية قمع شركات الاستشارات الأجنبية التي لها روابط بشركات متعددة الجنسيات، على ما أعلنت الشركة.

وكشفت مجموعة «مينتس غروب»، في مارس 2023، أن خمسة من موظفيها الصينيين بمكتبها في بكين أوقفوا، فضلاً عن وقف نشاطاتها بطلب من السلطات الصينية، وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد ذلك إن الشركة موضوع تحقيق بشبهة القيام بـ«عمليات غير قانونية» من دون توفير مزيد من التفاصيل.

وقال ناطق باسم المجموعة، في بيان، أمس: «معلوماتنا تفيد بأن كل موظفي (مينتس غروب) في بكين المعتقلين، وجميعهم صينيون، أُفرج عنهم».