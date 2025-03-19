«التجارة الأميركية» تحظر «ديب سيك»

ذكر مصدران، ورسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن مكاتب وزارة التجارة الأميركية أخطرت الموظفين، في الأسابيع القليلة الماضية، بحظر استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» على أجهزتهم الحكومية، وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى جميع الموظفين بشأن أجهزتهم الحكومية: «للحفاظ على أمن أنظمة معلومات وزارة التجارة، يحظر تماماً استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني (ديب سيك) على جميع الأجهزة الحكومية»، وأثارت نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة الكلفة من «ديب سيك» موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية، في يناير الماضي، إذ خشي المستثمرون من احتمال تهديدها لتفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.