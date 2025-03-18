وزيرة العلاقات الدولية في كيبيك: كندا لن تكون الولاية الأميركية الـ 51

أكدت وزيرة العلاقات الدولية في مقاطعة كيبيك الكندية، مارتيني بيرون، أن بلادها لن تكون الولاية 51 للولايات المتحدة الأميركية أبداً.

وفي مقابلة مع مجلة «فورين بوليسي»، الأسبوع الماضي، تحدثت المسؤولة الكندية عن تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، نتيجة التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشيرة إلى أن ذلك سيضر البلدين.

وفي تعليقها على مستقبل العلاقات بين البلدين، لفتت المسؤولة الكندية إلى عدم اليقين الذي يكتنف هذه العلاقات، لاسيما مع قرب تشكيل حكومة جديدة في كندا خلال الربيع المقبل.

وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

. بين التعرفة التي فرضها ترامب، ودعوته إلى جعل كندا الولاية الشمالية الـ51 لبلاده، هل من الإنصاف القول إننا نشهد أقل مستوى من العلاقات بين كندا والولايات المتحدة في التاريخ الحديث؟

.. من غير العدل القول إن العلاقات بين كندا والولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها في التاريخ الحديث بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ترامب، بما في ذلك دعوته إلى جعل كندا «الولاية الـ51» للولايات المتحدة، هذا لن يحدث أبداً، فالكنديون يفخرون بهويتهم واقتصادهم وثقافتهم، وهذه دعوة لا مكان لها في الواقع.

أما في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فهي في حالة سيئة، حيث إن هناك الكثير من الغيوم السوداء في سمائها، وهو ما لم يحدث منذ زمن بعيد.

كما أن هناك شيئاً من المهم معرفته، وهو أن التعرفة الجمركية ستضر بالطرفين الأميركي والكندي.

. عند النظر إلى ما هو أبعد من التأثير الاقتصادي والتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا الناجمة عن سياسات ترامب، ما النتائج على المدى البعيد الناجمة عن هذا القدر الكبير من عدم اليقين واستهداف حليف وثيق بهذه الطريقة؟

.. علينا التركيز على الحقائق وليس على ما يتم تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك مدونات وهناك إعلان.. دعونا نركز على الحقائق فقط، وعندما تكون التعرفة موجودة سنرى ما الذي سيحدث، وما ينبغي علينا القيام به نحوها.

وفي الوقت الحاضر، فإن العلاقة الودية بيننا وبين أميركا تمر بمرحلة انتقالية سيئة، ولا أدري ما ستكون عليه النتائج، لكننا سنظل شركاء للأميركيين، وسنظل نعمل مع حلفائنا، ولدينا أصدقاء في الحزب الديمقراطي، كما لدينا أصدقاء في الوسط التجاري.

. تقدّم كيبيك نحو 60% من واردات الألمنيوم للولايات المتحدة، ما مدى تأثير رسوم ترامب الجمركية على الألمنيوم والصلب في اقتصاد كيبيك؟ وما مدى الضرر الذي تتوقع أن تُلحقه بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة؟

.. يواجه نحو 160 ألف عامل في كيبيك الخطر، كما أن ذلك سيسبب الأذى للاقتصاد الأميركي أيضاً، وسينطوي على صعوبات كبيرة. ومن المعروف أن الألمنيوم والحديد مهمان للغاية في صناعة السيارات. ولا يوجد أمام الأميركيين إذا توقف الألمنيوم في كيبيك سوى الألمنيوم الصيني ويرجع إليهم الخيار بيننا وبين الصين.

. هل من الممكن أن تؤدي هذه المرحلة من العلاقات الصعبة بين الولايات المتحدة وكندا إلى جعل هذه الأخيرة تعزز علاقاتها مع شركاء تجاريين آخرين مثل الصين؟

.. لن أتحدث باسم كندا ككل، لكننا في خضم حكومة متغيرة، وقد استقال رئيس الحكومة، جاستن ترودو، وجاء مكانه مارك كارني الذي تم انتخابه رئيساً للحزب الليبرالي في كندا، وستكون هناك دعوة إلى الانتخابات العامة ربما في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون هناك حكومة جديدة في الربيع المقبل، وسنرى ما نوع السياسة الخارجية التي ستنتهجها كندا في ذلك الوقت، كما سنرى في الوقت ذاته كيف سترحب إدارة ترامب بالحكومة الجديدة.

. هل يمكن ترميم العلاقات الكندية - الأميركية؟

.. لا أدري، هذا الأمر غير مؤكد وغير واضح، لاسيما مع وجود حكومة جديدة في أوتاوا، حيث إن العلاقة مع ترامب قد لا تكون سهلة، وقالت: «من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه العلاقة، لكن من الواضح أن المرحلة الحالية ليست جيدة». عن «فورين بوليسي»