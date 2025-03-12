مارك كارني زعيماً لليبراليين ورئيس حكومة كندا المقبل

فاز المصرفي الكندي، مارك كارني، بقيادة الحزب الليبرالي، بأغلبية ساحقة، وحصل على 86% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، ومن المقرر أن يتقلد منصب رئيس الحكومة، في وقت تجد البلاد نفسها متورطة في حرب تجارية مع أقرب حلفائها وجارتها أميركا.

وكما كان متوقعاً، فقد فاز كارني، الذي كان حاكم مصرف كندا، بسهولة على ثلاثة منافسين آخرين في سباقه لتحقيق الأغلبية الساحقة.

وجاءت وزيرة المالية السابقة، كريستيا فريلاند، في المرتبة الثانية محققة 8% من أصوات الناخبين، في حين انتهى المطاف برئيسة البرلمان، كارينا غولد، في المرتبة الثالثة محققة 3.2% من أصوات الناخبين، متقدمة قليلاً فقط على النائب الليبرالي السابق، فرانك بايليس، الذي حصل على 3%.

وحصد كارني، الذي لم يتقلد أي منصب من قبل، في الفترة التي سبقت الانتخابات، أكبر عدد من التأييد من الكتلة الليبرالية، وجمع أكبر عدد من التبرعات بهامش كبير، وذكرت مصادر في حملته الانتخابية في بيان، إنها جمعت نحو خمسة ملايين دولار كندي، خلال الحملة التي استمرت شهرين، حيث كان معظم التبرعات بمبالغ كل منها أقل من 100 دولار، وقال كارني في خطاب انتصاره، بعد إعلانه أنه رئيس الحكومة المقبل: «أشعر بأن كل شيء في حياتي ساعد على إيصالي إلى هذه اللحظة».

حكومة صغيرة

وقال رئيس الحكومة، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي، إن «الانتقال إلى قائد جديد يجب أن يحدث بسرعة معقولة»، وسيحلف كارني (القسم) رئيساً للحكومة، فيما من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة هي الأصغر من نوعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد كارني أنه مستعد لمواجهة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يهدد بفرض المزيد من التعرفة والرسوم الجمركية على العديد من المواد، مثل الحديد والألمنيوم لاحقاً، في محاولة لإضعاف الاقتصاد والسيادة الكندية.

ووصف كارني ذلك بأنه «الأزمة الأكثر أهمية في جيلنا، فالكنديون لا يريدون هذه المواجهة، لكنهم مستعدون دائماً لمن يريد أن يقاتلهم».

وقال: «على الأميركيين ألا يرتكبوا الأخطاء، سواء في التجارة أو في لعبة (الهوكي)، لأن كندا هي التي ستفوز»، مشيراً إلى فوز كندا على أربع دول، الشهر الماضي، في اللعبة، ثم حول كارني انتباهه إلى زعيم حزب المحافظين، بيير بويليفير، الذي سيواجهه في الانتخابات العامة، خلال بضعة أسابيع، وقال كارني: «إنه نوع من السياسيين الذي يمضي حياته في السياسة.. لقد رأيت هذا النوع من السياسيين حول العالم».

شخص واقعي

وتعهد الزعيم الليبرالي الجديد بالاحتفاظ ببعض سياسات (ترودو) الأساسية، وقال: «أنا شخص واقعي في نهاية المطاف، ولهذا عندما أرى شيئاً غير ناجح أقوم بتغييره، وستقوم حكومتي بإلغاء ضريبة استهلاك الكربون على العائلات، وعلى المزارعين، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتعهد أيضاً بوقف الزيادة في ضريبة مكاسب رأس المال، قائلاً: «إننا نعتقد أنه يجب تحفيز شركات البناء على المخاطرة ومكافأتها عندما تنجح».

وتجمّع نحو 2000 مؤيد لليبراليين، والعديد منهم كانوا يرتدون أفضل ملابسهم البيضاء والحمراء، في مركز المؤتمرات وسط أوتاوا، حيث عقد بويليفير حشده قبل ثلاثة أسابيع، والذي كان يحمل عنوان «كندا أولاً»، للرد على تهديدات التعرفة الجمركية، إضافة إلى ضم كندا، من قبل ترامب.

وأطلق رئيس حكومة كندا السابق، جان كريتيان (91 عاماً)، رسالة واضحة لترامب، بقوله: «أقول لك من شخص عجوز إلى آخر عجوز: أوقف هذه الترهات، لأن كندا لن تنضم إلى الولايات المتحدة».

انتخابات مبكرة

لكن كريتيان، قال مازحاً: «عمل ترامب على توحيد الكنديين كما لم يكونوا من قبل»، وأشار إلى أنه قد يقترح أن يتلقى الرئيس الأميركي «وسام كندا»، مضيفاً: «بالطبع أنا أمزح».

وسيتعين على كارني أن يقرر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة، قبل عودة البرلمان في 24 مارس. وكانت جميع الأحزاب السياسية تستعد لانتخابات مبكرة، والتي يمكن أن تتم في وقت مبكر من هذا الأسبوع أو الذي يليه.

وقالت عضو البرلمان، الليبرالية منى فورتيير، إنها ومجموعة من المتطوعين يعملون على منصة انتخابية لمنح القائد الجديد الدعم، وبالتالي فإنهم لن يبدأوا من «الصفر»، وأضافت أنهم سيكونون قادرين على تعديلها بما يناسبهم.

وفي آخر حديث له كرئيس للحكومة، تلقى ترودو بعض الصيحات العالية من الجمهور، عندما بدأ يعدد منجزات حكومته، وحتى لو لم يكن هو الشخص الذي سيقود حملة إعادة انتخابه، فقد قال إنه لا ينبغي الاستهانة بحزبه في الانتخابات المقبلة. وأضاف: «عندما نحاول استبعاد أنفسنا، نظهر نحن الليبراليين معدننا الحقيقي».

وصعدت ابنته، إيلا غريس ترودو، إلى المنصة، لتقول إنه على الرغم من أنها لا يمكن أن تستبدل السنوات القليلة الماضية بأي شيء، إلا أنها «تتطلع إلى رؤية والدها أكثر في المنزل وأقل على الإنترنت»، وأضافت: «لقد تقاسمت أنا وأشقائي والدنا على مدار السنوات الـ12 الماضية، والآن سنعيده إلينا». عن «كاليغري هيرالد»

. كارني أعلن استعداده لمواجهة ترامب، الذي يهدد بفرض المزيد من التعرفة الجمركية على العديد من المواد، مثل الحديد والألمنيوم.

. رئيس الحكومة الجديد تعهد بإلغاء ضريبة استهلاك الكربون عن العائلات والمزارعين، كما تعهد بوقف الزيادة في ضريبة مكاسب رأس المال.