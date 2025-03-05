الصين: مستعدون للردّ «حتى النهاية» في حال استمرت واشنطن بالحرب التجارية

أكّدت الصين، أمس، أنها مستعدة للرد «حتى النهاية» بعدما فرضت رسوماً جمركية على مجموعة من السلع الأميركية، رداً على رسوم جديدة فرضتها واشنطن على منتجات صينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، إنه في حال واصلت واشنطن شن «حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات، ستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية».

وفي وقت سابق، أعلنت بكين فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا، رداً على بدء سريان رسوم أميركية على منتجات صينية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقّع، أول من أمس، مرسوماً برفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20% اعتباراً من أمس.

ورداً على ذلك، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية الواردة إلى الصين.

وستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على سلع أميركية أخرى، مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر ومنتجات البحر والفواكه والخضراوات ومشتقات الحليب.

وقالت وزارة المال الصينية في بيان: «واشنطن بتحركها الأحادي الجانب، تمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وتضعف أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة». ووفقاً لبيان الوزارة، سيبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة بعد 10 مارس 2025.

إلى ذلك، انتهت أمس، المهلة التي حددها ترامب قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع الكندية والمكسيكية، من دون أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.

وكان الرئيس الأميركي أخّر حتى الرابع من مارس تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على هذه السلع، والتي بررها بعدم بذل البلدين ما يكفي من جهود لمكافحة إدخال «الفانتانيل» إلى الولايات المتحدة، وهي مادة أفيونية قوية مسؤولة عن أزمة صحية في البلاد.