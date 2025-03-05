اعتقال رئيس بلدية في تركيا

قالت وكالة الأناضول للأنباء، أمس، إن محكمة تركية أصدرت رسمياً أمراً بالقبض على رئيس بلدية من حزب المعارضة الرئيس (حزب الشعب الجمهوري) بتهمة التلاعب في عطاءات، وسط حملة قمع تشنها الحكومة على رموز المعارضة.

وذكرت الوكالة، المملوكة للحكومة، أن الشرطة ألقت القبض على رئيس بلدية بيكوز في إسطنبول، علاء الدين كوسيلير، بأمر من مدعٍ عام، مشيرة إلى أن 22 شخصاً خضعوا للتحقيق في القضية، وذكرت أن المحكمة أمرت بالقبض على 13 مشتبهاً فيهم، من بينهم كوسيلير، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بتهم التلاعب في عطاءات، والعمل ضمن تنظيم بدافع إجرامي، فيما تم إخلاء سبيل التسعة الآخرين.