شهادات لياقة لمندوبي «التوصيل» في السعودية

كشف وكيل وزارة البلديات والإسكان للمشاريع والصحة العامة في السعودية، المهندس حسان العسيري، أن الوزارة تعمل على إصدار شهادات لياقة صحية لمندوبي توصيل الطلبات، لضمان التزامهم بالقواعد الصحية السليمة أثناء التعامل مع الغذاء.

وقال العسيري في تصريح لقناة «الإخبارية»، إن الوزارة تسعى إلى سد الفجوات في منظومة السلامة الغذائية، من خلال التأكد من أن جميع العاملين في قطاع الأغذية، سواء في الإعداد أو التوصيل، يتمتعون بصحة جيدة، ويدركون القواعد الأساسية للتعامل الآمن مع الغذاء.

وأضاف أن الوزارة أطلقت منصة رقمية جديدة لرصد حالات الاشتباه في التسمم الغذائي، بهدف الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بذلك، وذكر أن هذه المنصة تم ربطها بمنصة الرقابة البلدية «ممتثل»، ما سيسهم في تسريع الإجراءات الرقابية ضد المخالفين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين.

وأوضح العسيري أن الهدف الأساسي من المنصة، متابعة ورصد أي حالات اشتباه في التسمم الغذائي، مع تكثيف الرقابة على المنشآت التي يتم الإبلاغ عنها. عن «سبق» السعودية