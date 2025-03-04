اجتماع سنوي لنواب الشعب في بكين

جنود يستعرضون خارج المجلس الوطني لنواب الشعب في العاصمة الصينية بكين.

ومن المقرر أن تفتتح الدورة السنوية للمجلس، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، غداً.

وأكد مشاركون في الاجتماع التمهيدي للمجلس، أن الصين حققت أهدافها الرئيسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توسّع بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2024، وهو ما يتماشى مع الهدف المحدد مسبقاً. أ.ف.ب