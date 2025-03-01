ستارمر يدعو إلى قمة أوروبية بشأن أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أكثر من 12 زعيماً أوروبياً إلى عقد قمة، غداً الأحد، «للمضي قدماً» في العمل بشأن أوكرانيا.

وقال مكتب ستارمر: «سيغتنم رئيس الوزراء القمة للدفع قدماً بالعمل الأوروبي بشأن أوكرانيا، ولإظهار دعمنا الجماعي الثابت لضمان سلام عادل ودائم، واتفاق يضمن سيادة أوكرانيا وأمنها في المستقبل».

وأضاف أن هذا الاجتماع سيبني على محادثات باريس التي استضافها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من الشهر الماضي، وسيركز على «تعزيز موقف أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري المتواصل، وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا».