ماسك يجدد تهديده بفصل موظفين اتحاديين   

جدد الملياردير إيلون ماسك، الذي اختاره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للقضاء على ما يقول إنه هدر حكومي، تهديده بطرد الموظفين الاتحاديين في حال عدم امتثالهم لمطالبه بشرح مهام وظائفهم، حتى بعد أن قالت إدارة ترامب إنهم ليسوا مضطرين لفعل ذلك.

وقالت الوكالة الأميركية المشرفة على الموظفين الاتحاديين، أول من أمس، إن بوسعهم تجاهل رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها ماسك هذا الأسبوع، وطالبهم فيها بشرح مهام وظائفهم، مهدداً إياهم بفقد وظائفهم، وأثارت الرسالة حيرة في شتى وكالات الحكومة الاتحادية، وأثارت تساؤلات حول مدى الصلاحيات التي يملكها أغنى شخص في العالم داخل الإدارة الأميركية.