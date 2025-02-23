إدانة لرواندا بسبب الصراع في شرق الكونغو

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أول من أمس، هجوم متمردي جماعة «إم.23» التي تدعمها رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطبقاً للأمم المتحدة فإن الهجوم الذي شنته جماعة «إم.23» المتمردة ضد القوات الكونغولية داخل وحول مدينة «جوما» شرق الكونغو، أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 700 ألف شخص، منذ أوائل يناير. وتبنى المجلس بالإجماع قراراً يدعو قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعم الجماعة المسلحة والانسحاب الفوري من الأراضي الكونغولية. وحث القرار الذي قدمه السفير الفرنسي نيكولا دي ريفييه أيضاً بقوة جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة دون شروط مسبقة إلى المحادثات الدبلوماسية، كمسألة ملحة للتوصل إلى حل دائم وسلمي للصراع.