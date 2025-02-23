«عطلة إدارية» لـ 2200 موظف من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

مهّد قاضٍ اتحادي الطريق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعطاء نحو 2200 موظف من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عطلة إدارية.

وألغى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، كارل نيكولز، الحظر المؤقت الذي فرضه على الجهود الرامية إلى إبعاد جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مناصبهم، باستثناء قطاع محدود منهم، ومنح العاملين في الخارج مهلة نهائية مدتها 30 يوماً للعودة إلى الولايات المتحدة، على نفقة الحكومة.

وكان موظفان يمثلان الباقين حركا دعوى، وقالا إن حكومة ترامب ليست مخولة بتسريح الموظفين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

غير أن نيكولز، الذي عينه ترامب خلال ولايته الأولى، قال إن المدعيين لم يظهرا أنه قد تلحق بالموظفين «أضرار لا يمكن إصلاحها»، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكتب نيكولز في حكمه: «في الوقت الحالي، مازالت الوكالة قائمة.. وبالتالي فالأضرار المزعومة التي يعتمد عليها المدعون للحصول على دعم قضائي تأتي في الأساس من علاقات العمل الحالية للأعضاء مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».

يُشار إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هي أكبر وكالة إغاثة في العالم، حيث توظف نحو 10 آلاف شخص، يعمل ثلثهم من خارج الولايات المتحدة. وهي مسؤولة عن توزيع أغلب المساعدة الإنسانية للحكومة الأميركية إلى الدول النامية والدول التي تعاني أزمات.