شاي الفقاعات يزدهر في الصين وخارجها

سائق درّاجة يمرّ أما متجر «ميكسيو» في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث أصبحت «ميكسيو» أكبر شركة شاي فقاعات في الصين، وأكبر سلسلة أغذية ومشروبات من حيث عدد المتاجر بواقع 45.3 ألف متجر حول العالم، معظمها في الصين، فيما تمتلك الشركة حالياً نحو 1304 متاجر في فيتنام.

وتأسست «ميكسيو» عام 1997 في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان، وتشتهر بأسعارها المنخفضة، ووفقاً لبيانات مارس 2024 فإنه من حيث عدد المنافذ وتوصيل الطلبيات، احتلت الشركة المرتبة الأولى بين شركات تصنيع المشروبات الطازجة في الصين.