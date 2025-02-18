السويد لا تستبعد إرسال «قوات سلام» إلى أوكرانيا

قالت السويد، أمس، إنها لا تستبعد إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر، بعد إعراب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن استعداده للقيام بخطوة مماثلة، وذكرت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينيغارد، لإذاعة «سفيريس» العامة: «علينا أولاً أن نفاوض على اتفاق سلام عادل ومستدام ويحترم القانون الدولي، عندما نتوصل إلى اتفاق سلام مماثل ينبغي الحفاظ عليه، ولهذا السبب فإن حكومتنا لا تستبعد أي شيء»، وجاءت هذه التصريحات في وقت اجتمع قادة أوروبيون بباريس لمناقشة خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبدء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، «قريباً جداً» بشأن إنهاء القتال في أوكرانيا، مع استبعاد كييف وأوروبا عنها.