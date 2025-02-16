شولتس يرفض تدخل واشنطن في الانتخابات الألمانية لمصلحة اليمين المتطرف

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، أي تدخل أجنبي في الانتخابات الألمانية، وذلك بعد أن دعا نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في كلمة ألقاها في ميونخ إلى فتح الباب أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة.

في حديثه على المنصة نفسها في مؤتمر ميونخ للأمن، رد شولتس على خطاب فانس اللاذع في اليوم السابق، فدافع عن المحرمات الألمانية ضد التعاون مع اليمين المتطرف في الائتلافات الحكومية.

وقال شولتس، الذي تنظم بلاده انتخابات في 23 فبراير: «لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا وفي انتخاباتنا. هذا غير لائق، خصوصاً بين الأصدقاء والحلفاء».

واستهل شولتس خطابه بالإشارة إلى زيارة فانس السابقة لمعسكر الاعتقال النازي «داخاو» قرب ميونخ، وتعهده عدم السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم «أبداً مرة أخرى».

وقال شولتس، إن «جرائم الهولوكوست هي السبب وراء معارضة الأغلبية العظمى من الألمان بشدة لأولئك الذين يمجدون أو يبررون النازيين».

وأوضح أن ذلك كان شيئاً فعله أعضاء حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ألمانيا من خلال التقليل من شأن جرائم النازية. وقال شولتس: «لا يمكن التوفيق بين الالتزام بعدم تكرار ما حدث ودعم حزب البديل من أجل ألمانيا».

وأضاف: «لهذا السبب لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا وفي انتخاباتنا، وفي التشكيل الديمقراطي للرأي لمصلحة هذا الحزب».

وتابع: «هذا غير لائق خصوصاً بين الأصدقاء والحلفاء. نحن نقرر بأنفسنا كيف ستمضي ديمقراطيتنا». وعندما سئل بإلحاح بشأن تصريحات فانس، خلال جلسة أسئلة وأجوبة، قال: «نحن واضحون تماماً في أن اليمين المتطرف يجب أن يظل خارج عملية صنع القرار السياسي، وأنه لن يكون هناك تعاون معهم».

وشن فانس، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسع النطاق ضد أوروبا وألمانيا بشكل خاص، واتهمهما بفرض قيود على حرية التعبير، واستبعاد الأحزاب التي تعبر عن مخاوف قوية بشأن الهجرة.

ويأتي الصدام بين الحلفاء التقليديين، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات التشريعية الألمانية. ويحتل الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط بقيادة شولتس، حالياً، المركز الثالث في استطلاعات الرأي مع نحو 15% من نوايا الأصوات.

ومن المتوقع أن يحقق حزب «البديل من أجل ألمانيا»، أفضل نتيجة له على الإطلاق، إذ يحتل الآن المركز الثاني عند نحو 20%. وتتقدم السباق الانتخابي كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظة، مع نسبة تأييد تبلغ 30% تقريباً.