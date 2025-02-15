كييف تحذر الغرب من نوايا بوتين.. وترامب يعتقد أنه «يريد السلام»

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين من النوايا الحقيقية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال عنه بالمقابل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «يريد السلام».

وطالب زيلينسكي واشنطن بالتوافق على موقف لـ«وضع حدّ» لروسيا قبل إجراء أي مفاوضات معها، في حين حذر الأوروبيون من أن أي مفاوضات تتم «خلف ظهرهم» وتقصي كييف، ستكون محكومة بالفشل.

من جهته حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سلام يكون بمثابة «استسلام» لأوكرانيا، متسائلاً إذا كان بوتين مستعداً «بصدق» لوقف إطلاق نار «دائم»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» نُشرت أمس.

ولم يستفق الأوروبيون بعد من صدمة المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب الأربعاء الماضي ببوتين بشأن أوكرانيا، فيما أعلن الكرملين أن كييف ستشارك «بطريقة أو بأخرى» في مفاوضات السلام التي تسعى واشنطن لإطلاقها.

وأكد ترامب أن أوكرانيا ستكون «طرفاً» في المفاوضات التي يسعى لإطلاقها لوضع حد للحرب الدائرة بينها وبين روسيا، مبدياً أن بوتين «يريد السلام».

وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض غداة اتصاله ببوتين: «أعتقد أنه سيقول لي إذا كان لا يريد السلام».

من جهته، أكد الكرملين أنه لم يتم اتخاذ «أي قرار» بشأن توقيت ومكان الاجتماع المقرر بين بوتين وترامب، مضيفاً أن التحضير لقمة بين الرئيسين قد يستغرق «أشهراً».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي الروسي: «حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات، لا على مستوى العمل ولا على أعلى مستوى.. بالطبع سيستغرق الأمر وقتاً للتحضير، قد يكون أسابيع، وقد يكون شهراً، وقد يكون أشهراً عدة».

وأضاف أن «أوكرانيا ستشارك حتماً، بطريقة أو بأخرى في المفاوضات، وسيكون هناك في الوقت نفسه مسار لحوار ثنائي روسي أميركي، ومسار يتصل بالتأكيد بمشاركة أوكرانيا».

ودعا زيلينسكي إلى عدم الثقة بما أعلنه بوتين عن رغبته بالسلام، مشيراً إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك و«حذر القادة الدوليين من أن يثقوا بتصريحات بوتين الذي يقول إنه مستعدّ لوضع حد للحرب».

وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا من أي محاولة «لتقسيم العالم» كما حصل إبان الحرب الباردة.

وبالفعل فقد شدد القادة الأوروبيون على أن إحلال سلام دائم في أوكرانيا لا ينفصل عن أمن القارة.

من جانبها، أكدت واشنطن، وفقاً لوزير الدفاع بيت هيغسيث، خلال اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن هذه المفاوضات لن تكون بأي حال من الأحوال «خيانة» لأوكرانيا.