الهند تعتزم شراء مركبات قتالية أميركية

ذكرت مصادر مطلعة أن الهند تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء مركبات قتالية والمشاركة في إنتاجها، إضافة إلى الانتهاء من صفقة محركات طائرات مقاتلة، وذلك في الوقت الذي يستعد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مودي، في بيان، أمس، قبل سفره إلى فرنسا والولايات المتحدة: «أتطلع إلى لقاء صديقي الرئيس ترامب».

وأضاف: «ستكون هذه الزيارة فرصة للبناء على نجاحات تعاوننا في ولايته الأولى، وتطوير جدول أعمال لتوطيد شراكتنا بشكل أكبر، بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا والتجارة والدفاع والطاقة، ومرونة سلاسل التوريد».