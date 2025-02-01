اليابان وأميركا تؤكدان «عزمهما الراسخ» على تعزيز التحالف

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أن وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيغسيث اتفق مع نظيره الياباني غين ناكاتاني في محادثة هاتفية على مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التحالف بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان: «أكد الوزيران عزمهما الراسخ على مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز التحالف، لاسيما من خلال رفع مستوى إطار القيادة وتوسيع الوجود الثنائي في المنطقة الجنوبية الغربية لليابان».

وأدى هيغسيث اليمين الدستورية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أكد مجلس الشيوخ تعيينه بصعوبة.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع اليابانية: «أكد الوزيران أيضاً استعدادهما للاجتماع شخصياً في أقرب وقت».

واليابان والولايات المتحدة حليفان رئيسان، حيث يتمركز نحو 54 ألف عسكري أميركي في اليابان، خصوصاً في أوكيناوا. وفي 24 يناير الماضي أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية برئاسة دونالد ترامب من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال إيشيبا أمام البرلمان: «في وقت يشهد ميزان القوى في المنطقة تحولاً تاريخياً علينا تعميق التعاون الياباني الأميركي على نحو ملموس».

والتعزيزات العسكرية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب سياسة «أميركا أولاً» التي ينتهجها الرئيس الأميركي، والتي تتطلب خصوصاً من حلفاء مثل اليابان تحمّل حصة أكبر من تكاليف الدفاع عن نفسها، تسبب قلقاً في الأرخبيل الياباني.

كما تشعر طوكيو بقلق من توسع البرنامج النووي لكوريا الشمالية التي التقى زعيمها كيم جونغ أون الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، بقدر ما تشعر بقلق من تصاعد النزاعات الإقليمية.