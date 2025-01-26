ترامب يُقيل 17 مفتشاً عاماً مستقلاً

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقال 17 مفتشاً عاماً مستقلاً يعملون في أجهزة حكومية عدة أول من أمس، وهو ما يقضي على عنصر إشرافي مهم ويفسح الطريق لاستبدالهم بموالين له.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مفتشين في أجهزة منها وزارات الخارجية والدفاع والنقل تلقوا إخطارات عبر رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض بأنه تم إنهاء خدماتهم بأثر فوري.

وتنتهك عمليات الفصل على ما يبدو القانون الاتحادي الذي يتطلب أن يتلقى الكونغرس إشعاراً بأسباب الفصل قبل 30 يوماً، ولم يرد البيت الأبيض بعدُ على طلب للتعليق.