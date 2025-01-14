يابانيات يرتدين «الكيمونو» احتفاء ببلوغ «سن الرشد»

مجموعة من الشابات اليابانيات يرتدين زي «الكيمونو»، اللباس التقليدي في اليابان منذ القدم، ويتخذن وضعيات لالتقاط الصور للاحتفال بـ«يوم بلوغ سن الرشد»، حيث تكرم البلاد الأشخاص الذين بلغوا سن الـ20 للدلالة على بلوغ سن الرشد، وتم التقاط الصورة خلال زيارة إلى ضريح «ميجي» في وسط طوكيو، أمس، ويحتفل اليابانيون الذين بلغوا سن الـ20 ، يوم الاثنين في كل شهر يناير سنوياً بـ«يوم بلوغ سن الرشد»، حيث يرتدي البالغون الجدد «الكيمونو» الرسمي، ويصلون في أضرحة «الشنتو»، ويستمعون إلى خطب من المسؤولين المحليين في أعيادهم الجديدة، حيث يشرحون لهم ما ينتظرهم من مسؤوليات جديدة في حياتهم المستقبلية.