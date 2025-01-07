نفوق الدواجن المنزلية في السويداء يثير مخاوف المربين

أثار نفوق أعداد من الدواجن المنزلية لدى عدد من المربين في ريف السويداء الشمالي، مخاوفهم من أن تكون هناك جائحة مرضية تلوح بالأفق، قد تطول كل الطيور في ما بعد، ما يسبب لهم خسائر مادية كبيرة، خصوصاً أن سعر الدجاجة البلدية الواحدة قد وصل في الآونة الأخيرة إلى نحو 70 ألف ليرة، وذلك بسبب الطلب المتزايد على شراء الدجاج البلدي، لاسيما بعد أن باتت تربيته تشهد إقبالاً ملحوظاً في ريف المحافظة، خصوصاً بعد أن حققت لهم وفورات مادية من جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار البيض في السوق المحلية، حيث وصل سقفها إلى 60 ألف ليرة للصحن الواحد، وطالب المربون بضرورة الكشف على ما تبقى من طيور يبدو أنها على وشك النفوق، لمعرفة أسباب مرضها، وبالتالي إعطاؤها اللقاح اللازم، من جانبه، أوضح رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة السويداء، الدكتور محمود سعيد، أنّ الواقع الصحي للطيور المنزلية جيد ولم تسجل أي جائحة، حيث يتم تحصين الدواجن المنزلية بلقاح «كوماين»، وهذا اللقاح يوزع مجاناً من دائرة الصحة الحيوانية، مضيفاً أنّ عدد الدواجن المنزلية يبلغ 238 ألف طير، بينما يبلغ عدد المداجن الخاصة بتربية الدواجن 330 مدجنة، إلّا أن المستثمر منها 105 مداجن، تحتضن 310 آلاف طير. عن «تشرين» السورية