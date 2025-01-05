2024 العام الأكثر حراً في البرازيل

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية البرازيلية، أن العام الماضي كان الأكثر حراً في البرازيل على الإطلاق، بعد موجات جفاف وفيضانات قياسية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، ربطها خبراء بالاحترار المناخي.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية، إن متوسط درجة الحرارة في عام 2024 بلغ 25.02 درجة مئوية، أي 0.79 درجة فوق معدل الحرارة في الفترة الممتدة بين 1991 و2020. وكان 2024 العام الأكثر دفئاً منذ بدء التسجيلات سنة 1961، متجاوزاً المعدل المسجل سنة 2023 البالغ 24.92 درجة مئوية، والذي كان أيضاً أعلى مستوى قياسي للحرارة.