فشل محاولة لتحويل مسار طائرة مكسيكية إلى أميركا

أعلنت السلطات المكسيكية أن شخصاً حاول تحويل مسار رحلة داخلية تابعة لشركة «فولاريس» في المكسيك، باتجاه الولايات المتحدة، لكن الطاقم سيطر عليه.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز «إيرباص إيه 320» أول من أمس، من مطار ليون في وسط المكسيك إلى وجهتها تيخوانا (شمال غرب).

وبُعيد الإقلاع «اعتدى شخص (31 عاماً) على مضيفة طيران وحاول دخول قمرة القيادة لتحويل مسار الطائرة باتجاه الولايات المتحدة»، حسب ما قالت وزارة الأمن في بيان.

وتمكن الطاقم من السيطرة عليه، ونفذت الطائرة هبوطاً اضطرارياً في غوادالاخارا (غرب).