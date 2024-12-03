صورة وتعليق.. احتفاء بـ «الباندا»

تستقبل آلاف من منحوتات «الباندا» العملاقة السكان والسياح، ابتداء من السابع من ديسمبر 2024 في مطار هونغ كونغ، حيث زاد الاهتمام بهذه الدببة منذ ولادة شبلين في متنزه محلي.

وتم عرض 2500 مجسم في مطار هونغ كونغ، أمس، على هامش إطلاق معرض «باندا جو»، أكبر معرض في المدينة يتناول موضوع «الباندا»، وسيتم عرض هذه المجسمات علناً بشارع النجوم في تسيم شا تسوي، وهي منطقة تسوق شهيرة، نهاية هذا الأسبوع، قبل تنظيم هذا المعرض في ثلاثة مواقع أخرى خلال ديسمبر.

وأحد الأماكن المحددة هو «أوشن بارك»، موطن الشبلين التوأمين ووالديهما، واثنين من «الباندا» أهدتهما بكين لهذه المدينة هذا العام.