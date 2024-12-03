رصد غواصة روسية قبالة السواحل الفلبينية

رُصدت غواصة هجومية روسية قبالة السواحل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بحسب ما أعلن سلاح البحرية، أمس، في تطور وصفه الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، بـ«المقلق جداً».

وأفاد الجيش الفلبيني بأن الغواصة، من طراز «يو إف إيه 490»، رُصدت على بعد 148 كيلومتراً غرب كيب كالافايت، الخميس، وقال ماركوس للصحافيين إن «أي دخول إلى بحر الفلبين الغربي، إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لنا، هو أمر مقلق جداً»، وأرسلت الفلبين طائرة وسفينة حربية باتجاه الغواصة، حيث قال أفراد الطاقم إنهم ينتظرون تحسّن أحوال الطقس قبل استكمال رحلتهم إلى فلاديفوستوك، بحسب ما جاء في بيان سلاح البحرية الفلبيني أمس.