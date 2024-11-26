صورة وتعليق.. العاصفة «بيرت» تعطل حركة السفر في بريطانيا

أُغلقت طرق وخطوط سكك حديدية في بريطانيا، أمس، بعد أن ضربت العاصفة «بيرت» البلاد، مطلع الأسبوع، ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق ومقتل أربعة أشخاص.

وأصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، كما ألغيت حركة القطارات من لندن إلى الجنوب الغربي، وتعطلت بشدة خدمات السكك الحديدية في وسط إنجلترا.

وأغلقت طرق رئيسة في نورثهامبتونشاير وبريستول، وتسببت أشجار اقتلعتها العاصفة وسقطت على خطوط السكك الحديدية في وقف الحركة بين لندن ومطار ستانستيد، رابع أكثر المطارات ازدحاماً في بريطانيا.