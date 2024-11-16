المجر: يجب إعادة النظر في العقوبات الأوروبية على روسيا لخفض كُلفة الطاقة

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.

وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية: «يجب خفض أسعار الطاقة بكل الوسائل، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات، لأن أسعار الطاقة لن تنخفض في ظل سياسة العقوبات الحالية».

وأضاف أوربان، أن الشركات الأميركية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى.

ومنذ حرب روسيا على أوكرانيا في أوائل عام 2022، ينتقد أوربان صراحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو، ودعم التكتل لكييف مالياً وعسكرياً.

وبذلت دول غرب أوروبا جهوداً كبيرة للتخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية. لكن المجر، وهي دولة حبيسة، تحصل على ما يراوح بين 80 و85% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، فضلاً عن 80% من إمداداتها من النفط الخام.

إلى ذلك، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، إن موسكو منفتحة لإجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا بادر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بذلك، لكن أي محادثات يجب أن تستند إلى الحقائق المتعلقة بالتقدم الروسي.

وانتقد ترامب مراراً حجم المساعدات الغربية لكييف، ووعد بإنهاء الصراع بسرعة، دون أن يوضح كيف.

وأثار فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في الخامس من نوفمبر الجاري، مخاوف في كييف، وعواصم أوروبية أخرى بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا.

وأضاف جاتيلوف للصحافيين: «وعد ترامب بتسوية الأزمة الأوكرانية بين عشية وضحاها.. حسناً، دعونا نكون واقعيين - بالطبع نفهم أن هذا لن يحدث أبداً، لكن إذا بدأ أو اقترح شيئاً لبدء عملية سياسية، فذلك موضع ترحيب». وأكد أن أي مفاوضات من هذا القبيل يجب أن تستند إلى ما سماه «الواقع على الأرض»، مشيراً إلى أن أوكرانيا في وضع دفاعي.

واعتبر جاتيلوف أن انتخاب ترامب يمثل فرصة جديدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن تحدث إعادة شاملة للعلاقات. وقال: «بغض النظر عن التحولات السياسية الداخلية، فإن (واشنطن) تواصل السعي باستمرار لاحتواء موسكو، ولا يبدل تغيير الإدارة من ذلك كثيراً»، مضيفاً: «التحول الوحيد الذي قد يكون ممكناً هو الحوار بين بلدينا، وهو شيء كان مفقوداً في السنوات الأخيرة».