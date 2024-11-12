ترامب يعيّن توم هومان مسؤولاً عن الهجرة.. ويطلق عليه «قيصر الحدود»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ليل أول من أمس، أنه سيعيّن المتشدد توم هومان مسؤولاً عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة (آي سي إي) في الإدارة المقبلة.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة (آي سي إي) والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب، وسيكون مسؤولاً عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)»، وأضاف: «أعرف توم منذ زمن طويل، ولا أحد أفضل منه لمراقبة حدودنا وضبطها»، مشيراً إلى أنه سيكون مسؤولاً «عن كل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين»، وإعادتهم إلى بلادهم.

وسيعود الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض رسمياً مطلع عام 2025، بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس، في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وهاجم ترامب بشدة، خلال حملته الانتخابية، المهاجرين غير النظاميين، معتبراً أنهم يجلبون «جينات سيئة» إلى بلاده، و«يسمّمون» الدم الأميركي.

وترأس هومان الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب السابقة (2017-2021)، التي فُصل خلالها نحو 4000 طفل مهاجر عن ذويهم ووضعوا قيد الاحتجاز.

إلى ذلك، طالب ترامب المشرّعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسين من دون تصويت مجلس الشيوخ، بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لدى الديمقراطيين لإعاقة إدارته.