الصين تتوصل إلى حل مع الهند بشأن قضايا حدودية

أعلنت الصين، أمس، أنها توصلت إلى حل مع الهند بشأن قضايا تتعلق بحدودهما المتنازع عليها، بعد أن قالت نيودلهي إنها توصلت إلى اتفاق مع بكين حول تسيير دوريات عسكرية على طول الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان في مؤتمره الصحافي الدوري: «في الآونة الأخيرة، حافظت الصين والهند على اتصال وثيق من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية بشأن القضايا المتعلقة بالحدود الصينية الهندية، وحالياً توصل الجانبان إلى حل بشأن القضايا ذات الصلة».

وأضاف جيان: «بكين أعطت موافقتها.. في المرحلة المقبلة، سنعمل مع الهند على تنفيذ هذا الحل بشكل صحيح».