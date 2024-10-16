السفارة الروسية في النرويج تقلّص عدد موظفيها

قالت السفارة الروسية في النرويج، عبر بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها ستقلص عدد موظفيها القنصليين إلى اثنين، بعد طلب قدمته السلطات النرويجية. وذكر البيان: «بموجب طلب من الجانب النرويجي بتقليص عدد (الموظفين) بحلول 17 أكتوبر 2024، فإننا سنخفض عدد الدبلوماسيين في القسم القنصلي بالسفارة إلى دبلوماسيين اثنين فقط»، مشيراً إلى أن الخدمات القنصلية ستقل نتيجة ذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في أوسلو في بيان مكتوب لـ«رويترز»: «هذه ليست مسألة طرد دبلوماسيين من النرويج». وفي أبريل الماضي، طردت النرويج 15 مسؤولاً في السفارة الروسية، قالت وزارة الخارجية النرويجية إنهم مسؤولو مخابرات يعملون تحت غطاء مناصب دبلوماسية.