صحف عربية... المدارس الأردنية تخوض تجربة «البرلمانات الطلابية»

في الوقت الذي ينتخب طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصفوف الخامس إلى الـ12 (التوجيهي)، مجالسهم البرلمانية الطلابية الشهر المقبل، أكد خبراء تربويون أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة، لأنها تعد جيلاً قيادياً قادراً على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية، كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم، وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.

وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ«الغد»، أن البرلمانات الطلابية تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأوضحوا أن ربط المعرفة بالحياة يُعدُّ واحداً من أهم أهداف التربية والتعليم، لافتين إلى أن البرلمان الطلابي يعكس صور دور المدرسة بإعداد الطلبة للحياة. «الغد» الأردنية