الفقر يحرم الفتيات الأفغانيات من الدراسة

أفاد «برنامج الأغذية العالمي» بأنه إضافة إلى القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان، تضطر الكثيرات منهن إلى ترك المدرسة مبكراً، بسبب الفقر.

وتبين أن واحدة من بين كل ثلاث فتيات في أفغانستان، غير قادرة على إكمال تعليمها الابتدائي.

كما لاحظ البرنامج أن الكثير من الأطفال يعيشون على تناول الخبز والشاي فقط، وأن الطعام المغذي الذي يقوم «برنامج الأغذية العالمي» بتوزيعه في المدارس، عادة ما يكون الوجبة الوحيدة التي تحافظ على شبعهم طوال اليوم.

ويأتي هذا الوضع في ظل انتشار البطالة والفقر على نطاق واسع في أفغانستان.