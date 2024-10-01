صورة وتعليق... تايوان تتأهب لإعصار «كراثون»

صيادون يهتمون بسفنهم في ميناء الصيد بمدينة كيلونغ في تايوان، استعداداً لإعصار «كراثون».

وأصدرت تايوان تحذيراً برياً، أمس، قبل وصول إعصار «كراثون»، الذي اشتد إلى ما يعادل إعصاراً من الفئة الرابعة، ومن المتوقع أن يعبر الساحل الغربي المكتظ بالسكان حاملاً أمطاراً غزيرة، ورياحاً قوية.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن يضرب إعصار «كراثون» مدينة كاوهسيونغ الساحلية الرئيسة في وقت متأخر من صباح يوم غدٍ، ثم يشق طريقه عبر وسط تايوان متجهاً إلى الشمال الشرقي ومن ثم يعبر إلى بحر الصين الشرقي.