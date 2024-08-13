فلامنغو ينعم بالهدوء

مجموعة من طيور النحام (الفلامنغو) الصغيرة في حظيرة الطيور بحديقة حيوان جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا. وتبلغ مساحة حديقة حيوان جوهانسبرغ 55 هكتاراً، وتأسست عام 1904، وتضم نحو 2000 حيوان من 320 نوعاً. ويوجد طائر النحام الصغير في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب الهند. ويعمل منقار طائر الفلامنغو مثل الغربال، حيث بقوم بتصفية الكائنات الحية الدقيقة والقطع الصغيرة من الطحالب من الماء ويتغذى عليها.