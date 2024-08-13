توقيف نائب وزير الطاقة الأوكراني بتهمة فساد

أُودع نائب وزير الطاقة الأوكراني الحبس الاحتياطي، بتهمة تلقي رشوة قدرها نصف مليون دولار، على ما أعلن محققون، أمس، في فضيحة فساد جديدة تطال مسؤولاً في الدولة. وتعهدت أوكرانيا التي شهدت فضائح فساد كبيرة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، تكثيف مكافحة الفساد في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان أمس «اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف، بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار»، مشيدة بأنها «كشفت مخطط فساد على نطاق واسع». وأشار المحققون إلى أن المشتبه فيه الذي قالت وسائل إعلام إنه أولكسندر خيلو، طلب رشى من مديري شركات تعدين في غرب أوكرانيا كانوا يرغبون بنقل المعدات المستخدمة في المناجم القريبة من خط الجبهة.

وتم توقيف المسؤول مع شركائه الثلاثة المشتبه فيهم «متلبسين»، ويواجهون عقوبة «السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً، ومصادرة ممتلكاتهم»، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الأوكراني.

وبعيد نشر هذا البيان، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة خيلو من منصبه، من دون الإشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه.

وظهرت قضايا فساد عدة في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، خصوصاً داخل وزارة الدفاع، ما أدى إلى إقالة وتوقيف مسؤولين كبار.