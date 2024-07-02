عواصف في سويسرا تؤدي إلى انهيارات أرضية

أشخاص يقفون بالقرب من الأنقاض الناجمة عن انهيار أرضي أعقب العواصف التي تسببت في فيضانات كبيرة في ساس - جروند بسويسرا، أمس. وأدت العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان شخص واحد في مقاطعة «فال ماجيا» بسويسرا وجريان الوديان الجانبية للأنهار في تيسينو. وفي كانتون فاليه بجنوب غرب البلاد، عُثر أيضاً على رجل ميتاً قرب فندق في ساس - جروند، كما اعتبر شخصاً آخر في عداد المفقودين.