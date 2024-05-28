ناشطون في إندونيسيا يحتجون على إزالة الغابات

نشطاء يشاركون في احتجاج ضد إزالة الغابات من قبل شركات زيت النخيل على أراضيهم الأصلية في مقاطعة بابوا خارج المحكمة العليا في البلاد بالعاصمة جاكرتا. وزادت إزالة الغابات بسبب صناعة زيت النخيل في إندونيسيا في عام 2023 للعام الثاني على التوالي، متجاوزة عقداً من الانخفاض التدريجي، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات التكنولوجية «ذا تري ماب». ويزعم تحقيق أجري أخيراً أن إحدى الشركات تحايلت على المعايير رغم تبنيها تعهداً بعدم إزالة الغابات في عام 2015.